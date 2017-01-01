Наталья Осипова станцует в Перми на премьере «Баядерки» Пермский театр оперы и балета представит балет в классической версии

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В истории с постановкой «Баядерки» Минкуса в Пермском театре оперы и балета много сенсационного. Во-первых, для многих балетоманов окажется новостью, что этот балет, входящий в обязательную программу каждого советского театра, в Перми никогда не шёл. Были лишь фрагменты в концертных программах, которые балетная труппа исполняла на сцене ДК им. Свердлова в 1957—1958 годах, когда шла реконструкция театрального здания. Главный балетмейстер Алексей Мирошниченко решил восполнить этот репертуарный пробел.

Наталья Осипова

Премьерная серия показов пойдёт 14—17 декабря, и все четыре дня на сцене будут представлены разные составы. И здесь — вторая сенсационная новость: в день премьеры, 14 декабря, все главные партии исполнят приглашённые звёзды. Никию будет танцевать прима-балерина Королевского балета Ковент-Гарден (Лондон), приглашённая солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Осипова, в партии Солора выступит премьер Большого театра Владислав Лантратов, в партии Гамзатти — Мария Александрова, тоже из Большого.

Составы последующих показов не менее интересны, каждый по-своему. 15 декабря знатоки смогут оценить Полину Булдакову (Никия), которая отважно и даже с блеском взяла на себя роль ведущей солистки после отъезда Инны Билаш, и дебютантов этого года Габриэла Лопеса (Солор) и Булган Рэнцэндорж (Гамзатти). 16 декабря вновь танцует Мария Александрова, на этот раз в роли Никии. 17 декабря на сцену выйдет после длительного перерыва, связанного с травмой, любимая многими Дарья Тихонова.

С такими составами истинные любители балета обязаны посетить все четыре премьеры.

В основу постановки Алексей Мирошниченко взял каноническую редакцию Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани, в 1941 году восстановивших оригинальную хореографию Петипа, и включил отдельные танцы, чуть позже сочинённые Константином Сергеевым и Николаем Зубковским.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:

— Соотнеся разные редакции, которых, в общем-то, не так много, я выбрал версию Пономарёва — Чабукиани. Изначально я хотел подвергнуть её некоторой редакции, но чем больше погружался в материал, тем большим уважением проникался к этим авторам и их работе. Мне кажется, их версия наиболее близка к тексту Петипа в редакции 1900 года. Это академическая версия, в полной мере передающая замысел и эстетику позднего романтизма Петипа. Это прекрасный балет, действительно шедевр, на котором будут расти поколения как артистов, так и зрителей. Так что, думаю, это историческое событие для Перми.

В постановке занята вся труппа. Причём в этом спектакле есть как классические партии, так и характерные, и демихарактерные, и игровые. Так что каждый артист в нём может раскрыться наилучшим образом. Мы также задействуем студентов Пермского хореографического училища, и, наверное, впервые в истории этого балета 50 студентов разных специальностей из Индии выступят в качестве артистов миманса.

История с индийским мимансом — третья небольшая сенсация новой постановки.

Визуальный образ спектакля создают постоянные соавторы Алексея Мирошниченко. Художник-постановщик Альона Пикалова воспроизведёт на сцене эстетику индуистского храмового искусства, художник по костюмам Татьяна Ногинова реконструирует оригинальные костюмы постановки Петипа по эскизам императорского театрального художника Евгения Пономарёва.

Балет «Баядерка» войдет в репертуар Пермского театра оперы и балета. Следующие за премьерной серией показы состоятся в январе 2019 года.