В Перми завершается украшение улиц к Новому году Город украсят более 650 световых инсталляций

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В этом году подготовка к празднованию Нового года началась значительно раньше. Новой украшенной локацией стала Соборная площадь. Новогодние инсталляции появились в Театральном сквере, на площади перед гостиницей «Урал» и площади Карла Маркса, ул. Ленина и Комсомольском проспекте.

Напомним, в этом году впервые был разработан единый стиль оформления, который состоит из трёх элементов — фразы «С Новым годом», яркой неоновой ели, а также света, сообщают в администрации Перми.

Ещё одной «фишкой» этого года стал новогодний маршрут, который начинается у главной городской ёлки на площади у Театра-Театра и заканчивается в Театральном сквере.

Одними из первых в этом году были оборудованы светодиодные консоли в виде ярких разноцветных звёзд на опорах освещения вдоль ул. Ленина: от ЦУМа в сторону Перми II. На пересечении ул. Ленина и ул. Попова установлены крестовые светодиодные ёлки. Праздничной иллюминацией украшена библиотека им. Горького. Украшения также появились на ул. Сибирской, ул. Малкова, ул. Локомотивной.

На Соборной площади оборудованы большие светодиодные арки, инсталляции «Новогодний подарок», «Ёлочный шар» и ель. В Театральном сквере установлены большие светодиодные маски и карусель.

Сейчас в процессе преображения площадь у гостиницы «Урал», завершаются работы по оформлению Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской. Оформляются около 130 деревьев, уже смонтированы воздушные гирлянды, установлены входные группы в виде тематических арок. Всего для украшения Комсомольского проспекта будет задействовано около 5 тыс. м гирлянд.

Вскоре планируется оформить две уличные тематические выставки с подсветкой, установить светодиодные арки на городской эспланаде.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на Комсомольской площади разместился светодиодный мишка, на площади Гайдара установлена композиция «Мороз и солнце». Площадь Карла Маркса украсил светодиодный фонтан. Перед гостиницей «Урал» установлена композиция «Райское дерево». Новый светодиодный фонтан появился на придорожной развязке «Сосновый бор».

Вскоре светодиодные конструкции появятся на развязке ул. Героев Хасана и ул. Хлебозаводской, шоссе Космонавтов и ул. Свиязева, ул. Макаренко и ул. Тургенева, на площади перед Центральным рынком и других улицах города.

В целом улицы города украсят около 650 световых элементов и конструкций, в том числе 55 объёмных фигур.