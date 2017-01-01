Лечебный корпус в Оханске достроят в феврале 2019 года

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Специалисты минстроя и управления капстроительства Пермского края проинспектировали ход строительства сельской врачебной амбулатории в посёлке Майкор (Юсьвинский район) и лечебного корпуса с инженерным блоком центральной районной больницы Оханска.

Замминистра строительства — начальник управления капитального строительства Игорь Ведерников сообщил, что работы на строительной площадке лечебного корпуса уже близятся к завершению: готовы само здание и кровля, окрашен фасад и установлены окна, завершено благоустройство. Начались работы по монтажу внутренних электрических сетей и сетей связи. Объект должны сдать в эксплуатацию в феврале 2019 года.

По словам главного врача центральной районной больницы Оханска Константина Масалкина, новый корпус предусматривает размещение дополнительно стерилизационного отделения и клинико-диагностической лаборатории. Это позволит увеличить перечень оборудования и расширить количество забираемых анализов.

Строительство Майкорской сельской врачебной амбулатории началось в июне 2018 года. Сейчас здесь возводят наружные и внутренние стены здания и прокладывают коммунальные сети. Параллельно ведутся работы по благоустройству. Объект планируется достроить также в феврале 2019 года.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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