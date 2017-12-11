Директора УК «Нэкст» дважды дисквалифицировали за неисполнение предписаний

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Мировой суд Дзержинского района Перми 23 ноября признал виновной директора УК «Нэкст» Евгению Щеклеину (Сагидуллину) по двум административным делам, возбуждённым Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края.

Как уточняет пресс-служба ИГЖН, директора дисквалифицировали сроком на один год по каждому постановлению. Основанием для этого стало повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения.

По первому делу поводом к судебному решению послужило неустранение управляющей организацией нарушений в многоквартирном доме по адресу ул. Танцорова, 48 — на кровле зафиксировано наличие отверстия в шиферном покрытии, в связи с чем в жилом помещении образовалось отслоение штукатурного слоя до обрешётки, наличие следов протечек.

По второму делу зафиксировано неисполнение предписания в доме по адресу ул. Нижнекурьинская, 8 — вокруг дома расположено семь деревьев на расстоянии примерно от 1,5 до 2,5 м от стены дома, ветки деревьев расположены в непосредственной близости от стены и кровли дома.

По мнению суда, неисполнения могут привести к тяжким последствиям для жильцов. Пока судебный акт в законную силу не вступил.