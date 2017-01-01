Четыре контракта на транспортировку ТКО получат пермские компании На большинство лотов поступило по одной и две заявки

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Фото: Игорь Катаев

Заявки от желающих принять участие в аукционе принимались до 30 ноября. Как сообщается на сайте Госзакупок, на пять из 11 аукционов поступило по одной заявке. Конкурсная комиссия признала все пять заявок соответствующими требованиям аукционной документации.

Таким образом, контракт на 160,2 млн руб. на обслуживание территории Губахи, Чусовского района, а также Лысьвенского, Горнозаводского, Гремячинского городских округов получит МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства». Остальные четыре контракта получат пермские компании. ИП Манакина Татьяна Александровна будет обслуживать территорию Чайковского ГО и Бардымского, Еловского, Куединского, Октябрьского, Осинского, Уинского, Чернушинского районов (251,5 млн руб.). ООО «Экол» стало победителем в аукционе за обслуживание Добрянского, Ильинского районов, Хохловки, Сылвы, Новых Лядов и Мотовилихинского, Орджоникидзевского районов (316 млн руб.). ООО «ВМ-Сервис» будет транспортировать мусор на территории Свердловского, части Индустриального и девяти поселений Пермского района (332,5 млн руб). ООО «Чистый город — МК» будет обслуживать западную часть Индустриального района и пять поселений Пермского района (84,2 млн руб.).

Ещё на пять аукционов поступило по две заявки. А на аукцион на транспортировку ТКО с территории Кунгурского городского округа, Берёзовского, Кишертского, Кунгурского, Ординского и Суксунского районов — целых три. При этом две из трёх заявок уже отклонили из-за предоставления недостоверных сведений касательно максимального размера изображения видеорегистратора. Итоги аукционов по этим лотам должны подвести сегодня, 3 декабря, в 12:00.

Напомним, 10 ноября региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), пермское краевое ПКГУП «Теплоэнерго», объявил 11 аукционов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Пермского края. Каждый лот представляет ту или иную часть территории региона. Совокупная начальная стоимость лотов составила более 2,2 млрд руб.

Договоры с победителями будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года. Исполнитель контракта должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, квалифицированный персонал и достаточное количество мусоровозов. Причём транспорт должен быть оснащён аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и видеорегистраторами для записи видео о местоположении мусоровоза или фототехники, обеспечивающими фиксацию начала и окончания погрузки твёрдых коммунальных отходов. Видеоролики должны быть защищены от стирания и перезаписи.

Сегодня подведут итоги торгов по ещё шести лотам.

Ранее на заседании 22 ноября рабочей группе по вопросам реформирования ЖКХ Законодательного собрания Пермского края было объявлено, что кассовый разрыв в первом-втором кварталах 2019 года может доходить до 1,3 млрд руб. (36% от всего размера платы). Но это самый пессимистичный сценарий. В реальности, прогнозирует правительство, будет меньше (до 300 млн руб.). Дело в том, что в ряде муниципалитетов, где не было системы сбора ТКО, люди начнут платить далеко не сразу. Так, в январе поступлений от жителей не будет вообще: счёт выставляется только за истёкший месяц.

Вице-премьер Пермского края Антон Удальёв отметил, что для покрытия разрыва власти, скорее всего, воспользуются бюджетными субсидиями.

По информации «Нового компаньона», возчики начнут возить мусор в соответствии с проведёнными аукционами после новогодних праздников. В первые дни января они будут работать по старой схеме.