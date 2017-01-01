Средний размер ипотечного кредита в Прикамье за год вырос на 320 тыс. руб.

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По итогам октября 2018 года, средний размер ипотечного кредита в Пермском крае составил 1,85 млн руб. По данным Национального бюро кредитных историй, ровно за год (с октября 2017 года) этот показатель в регионе вырос на 21%, или на 320 тыс. руб.

«Средний чек» вырос во всех исследуемых регионах. Например, самая большая динамика среди всех регионов зафиксирована во Владимирской области, где рост составил более 78% — с 1,246 млн руб. до 2,222 млн руб. Минимальный рост отмечен в Ульяновской области — на 9,9% (с 1,689 млн руб. до 1,855 млн руб.)

В среднем по России в третьем квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% (на 203,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн руб. (в 3-м квартале 2017 года был 1,99 млн руб.).

Наибольший «средний чек» зафиксирован в Москве (4,80 млн руб.), Московской области (3,55 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,04 млн руб.). Наименьший — в Челябинской (1,50 млн руб.) и Кемеровской (1,54 млн руб.) областях.