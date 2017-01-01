На неделе морозы в Перми ослабеют

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Со вторника, 4 декабря, в Перми начнётся потепление. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник сохранится морозная погода с дневной температурой до -10°, но со вторника антициклон начнёт ослабевать. В будние дни дневная температура составит -5°... -7°. Ночью возможно понижение до -12°.

Сильных осадков не ожидается, в основном синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.