Избирком Прикамья разработал программу для подготовки к новому избирательному циклу

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Фото: Константин Долгановский

В пятницу, 30 ноября, на заседании Общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края чиновники представили концепцию и программу развития правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса. Эти документы являются основополагающими при подготовке к новому избирательному циклу 2021—2024 годов, сообщили в комиссии.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

— Приоритетом работы комиссии является, прежде всего, соблюдение интересов избирателей. Поэтому концепция сконцентрирована на нескольких направлениях: организации доступности и комфорта голосования, повышению легитимности и доверия результатам выборов и внедрению современных технологий в избирательный процесс.

В избиркоме пояснили, что, учитывая завершение формирования вертикали избирательных комиссий и обновление их составов, одним из основных направлений в предстоящие годы будут обучение и практическая отработка знаний всеми членами УИК.

Вторым важным направлением станет цифровизация деятельности комиссий. Помимо расширения практики применения КОИБов и видеонаблюдения, отдельное внимание уделят проработке возможностей голосования избирателей при помощи новейших технологий.

Также сохранится направление работы по обучению наблюдателей, кандидатов и избирательных объединений, усилится взаимодействие по реализации проектов с уполномоченным по правам человека и Общественной палатой Пермского края по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан. Отдельное внимание уделят законодательному регулированию выборов и ревизии имеющегося регионального законодательства.