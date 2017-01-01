Пермский аэропорт получит два новых самоходных телетрапа

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Фото: Константин Долгановский

Екатеринбургский аэропорт «Толмачёво» в рамках совместной закупки объявил открытый запрос предложений в электронной форме поставку двух самоходных телетрапов, которые направят в международный аэропорт «Пермь». Максимальная цена контракта на их поставку — 19 млн руб. Подрядчик должен доставить трапы в течение 160 дней со дня подписания договора.

В документации указано, что все трапы должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска, и предназначены для большинства типов пассажирских самолётов.

Помимо воздушной гавани столицы Прикамья, трапы поставят также в аэропорты Томска и Челябинска. Начальная цена закупки для всех аэропортов 97,4 млн руб.