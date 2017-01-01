Депутат Госдумы от Прикамья Дмитрий Сазонов не вошёл в центральный штаб ОНФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Дмитрий Сазонов

Фото: Константин Долгановский

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Дмитрий Сазонов в рамках ротации был выведен из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта. Его место заняла президент краевой общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва, сообщает «РБК-Пермь». Она является единственной представительницей Прикамья в этом органе.

В новый состав штаба ОНФ вошли 68 человек вместо прежних 57. Увеличилось количество сопредседателей. Ими стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, гендиректор КамЗа Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Все они были избраны в четверг, 29 ноября.

Кроме того, в состав нового штаба вошли новые члены — гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, замгендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, директор «Артека» Алексей Каспржак, первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, певец Денис Майданов, телеведущая Елена Малышева, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.