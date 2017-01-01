Полиция отказалась возбуждать дело по «стрельбе» в автомобиль Егора Заворохина

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Фото: Facebook

Полиция провела проверку инцидента с автомобилем депутата Законодательного собрания Пермского края, бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина и пришла к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Отказ в возбуждении уголовного дела был передан в прокуратуру Ленинского района, которая признала заключение полиции законным.

По мнению полиции, повреждения на автомобиле Toyota Land Cruiser не могли быть следствием применения оружия. Отметим, что заявление в полицию по поводу инцидента поступило от водителя Егора Заворохина, а не от него самого.

Напомним, об инциденте с автомобилем на своей странице в Facebook Заворохин сообщил 25 октября. «Удивляет, насколько далеко люди могут зайти. Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки», — прокомментировал депутат фото в своём посте.

Отметим, сейчас в отношении депутата в Дзержинском суде Перми рассматривается дело о хищениях на заводе им. Дзержинского. Егора Заворохина и двух его предполагаемых сообщников, Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын), следствие обвиняет в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии, а также в хищении 1,5 млн руб. в качестве платы за ремонт кровли и фасадов цехов завода.