Победителями проекта «Не сиди дома» стали маршруты семи муниципалитетов края

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Как сообщили в министерстве культуры Пермского края, по итогам конкурсного отбора туристического проекта «Не сиди дома» победителями стали маршруты семи муниципальных образований Пермского края. Это проекты: «Губаха — горная страна», «Кунгур улётный», «Чусовой. Свобода движения», «Оса. Очевидное-невероятное», «Фототур «5:0 в пользу Чайковского», «В поисках Анфаловского городка» (Чердынь), «Сэлфи с историей» (Березники). Именно эти семь маршрутов появятся в первой версии мобильного приложения «Не сиди дома». Всего на конкурс представили 31 проект со всего Прикамья.

Презентация проектов прошла в ПГНИУ 28 ноября.

Тестовая версия приложения уже готова: в эти выходные фокус-группа проекта из студентов и рабочей молодежи отправится в Осу и Чердынь на первые «полевые испытания». Туристам предстоит оценить функциональность приложения и дать ценные рекомендации по его доработке и усовершенствованию.

Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, сейчас очень важно установить связь с потенциальной аудиторией проекта, чтобы в режиме реального времени продолжить работу над маршрутами и приложением, сделав совместный проект.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

— Очень важно, чтобы реальные потенциальные участники проекта посетили маршруты, высказали свое мнение, оценили качество сервиса и услуг. Тогда у нас будет обратная связь. Мобильное приложение будет редактироваться на протяжении всего периода времени, пока мы будем заниматься проектом. Критикуйте, пишите, не стесняйтесь. Это поможет нам улучшить качество, учесть какие-то моменты, которые мы, возможно, недооценили. Мы рассчитываем вовлечь порядка 20 000 человек в нашу программу: 10% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в Пермском крае, — рассказал Вячеслав Торчинский.

Планируется, что приложение появится в PlayMarketи AppStore уже в декабре, чтобы в зимние праздники все желающие смогли провести выходные в путешествии по Пермскому краю, а к летнему периоду база маршрутов будет обновлена.