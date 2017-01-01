Суд дисквалифицировал директора управляющей компании «ЖилДом»

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Мировой судья судебного участка №3 Свердловского района Перми дисквалифицировал на год директора ООО «УК «ЖилДом» Константина Давлятшина. На этот срок ему нельзя руководить управляющими организациями. Поводом стало повторное однородное нарушение.

Ранее он уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом. В этот раз Давлятшин нарушил лицензионные требования при управлении многоквартирным домом — не реагировал на имеющиеся проблемы в подведомственных ему объектах, не проводил их техническое обслуживание.

Жильцы, устав от торчащей проводки, мусора, отслоений краски и штукатурки, а также других проблем в своих домах (Серебрянский проекзд, 14, ул. Солдатова, 26), написали заявление в Госжилнадзор.

Управляющая организация, которой руководил Давлятшин, никаких действий для устранения замечаний жителей до проверки не предпринимала. Кроме того, суд учёл, что совершённое правонарушение посягает на их законные права и интересы.

Судебный акт в законную силу ещё не вступил.

Отметим, что это уже сороковой случай дисквалификации руководителей управляющих компаний Перми в 2018 году. Последняя дисквалификация состоялась буквально неделю назад, когда от руководства управляющими организациями на полгода суд отстранил гендиректора УК ООО «Сантехкомфорт».