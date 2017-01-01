Депутаты ЗС одобрили расширение перечня льготников для компенсации на капремонт

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Фото: Константин Долгановский

В четверг, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении поддержали законопроект о расширении перечня льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию взносов на капитальный ремонт.

Законопроект предполагает компенсацию уплаты взносов на капитальный ремонт для граждан пожилого возраста, собственников жилых помещений, проживающих совместно с инвалидами I и II групп трудоспособного возраста.

Напомним, что для граждан в возрасте от 70 лет размер компенсации составляет 50%. Для тех, кто достиг возраста 80 лет и старше, компенсация предоставляется в размере 100%.

Размер компенсации определяется исходя из минимального размера взноса на 1 кв. м общей площади жилого помещения и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий по Пермскому краю. С 1 января 2019 года впервые смогут воспользоваться данной формой поддержки еще 1,4 тыс. граждан пожилого возраста. Ранее пенсионеры имели право на льготу, если проживают одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.

По информации регионального минисоцразвития, общее число льготополучателей составит 1,9 тыс. человек.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут расширить список льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт. Все расходы региона на компенсацию взносов на капремонт для инвалидов I и II групп будут субсидироваться из федерального бюджета.