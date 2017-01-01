В 2019 году «СИБУР» запустит в крае новое производство мощностью 100 тыс. т в год

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 29 ноября, в Перми прошла церемония завершения механико-монтажных работ на производстве диоктилтерефталата (ДОТФ) ПАО «СИБУР-Химпром». Строительство промышленного объекта ведётся в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Участие в церемонии приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Производство ДОТФ на пермской площадке СИБУРа станет третьим по счёту в Европе. При этом по объёмам производства (100 тыс. т в год) «СИБУР» займёт лидирующую позицию.

Производство запустят в 2019 году.

Губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что сейчас руководство региона и «СИБУРа» ведут переговоры о реализации нового инвестиционного проекта на территории края. «Этот проект близится к завершению, сегодня уже завершены механико-монтажные работы, стартуют — пусконаладочные. Новый объект появился в рамках специнвестконтракта: край предоставил налоговые льготы, вместе с компанией мы решали текущие вопросы. Сейчас у нас задача провести переговоры с «СИБУРом» по реализации на территории края и других инвестиционных проектов. Мы, конечно, готовы предоставить наилучшие экономические условия, чтобы «СИБУР» развивался именно здесь», — обозначил Максим Решетников.

По словам председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, руководство холдинга рассматривает возможность создания в Перми «нишевых» продуктов.

«Мы рассматриваем дальнейшую специализацию пермского предприятия, создание «нишевых» продуктов — видим именно в этом потенциал для развития. Сейчас как раз обсуждаем с краевыми властями возможности нового партнёрства по этому направлению», — рассказал Дмитрий Конов.

Диоктилтерефталат как пластификатор используется при производстве кровли, линолеума, обоев, кабельных пластикатов и т. д. ДОТФ является экологичным и безопасным по сравнению с другими пластификаторами.

Напомним, в настоящее время в Пермском крае действуют семь региональных специальных инвестиционных контрактов (с ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», ПАО «Протон—Пермские моторы», ООО «Сода-Хлорат», ПАО «Уралкалий», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО «Сибур-Химпром» и ПАО «Метафракс») и один федеральный (с АО «МХК «ЕвроХим»). Объём инвестиций по всем СПИКам — более 200 млрд руб., по заключённым договорам создаётся порядка 4,5 тыс. рабочих мест.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края