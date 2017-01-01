В Перми открыли новые очистные сооружения мощностью 3 млн кубометров в год

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 29 ноября, состоялось открытие очистных сооружений на пермском предприятии «СИБУРа». В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы видим, что компания инвестирует в разные направления. Сейчас мы находимся на реконструированном экологическом объекте, которой очень важен для экологии Пермского края. Важно, что это не разовый объект, а реализация многолетней программы компании по улучшению экологической ситуации.

После реконструкции очистные сооружения смогут пропускать более 3 млн кубометров сточных вод в год. При этом качество очистки воды станет существенно выше прежнего. Оно будет превышать требования федерального законодательства. Такого качества очистки поможет достичь единственный в Европе механический фильтр доочистки сточных вод. А также 20 видов микроорганизмов общим объёмом 24 т.

Кроме того, обновлённые очистные сооружения обеспечат высокую экологичность нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ), пуск которого запланирован уже в первом полугодии 2019 года.

Предполагается, что очистные сооружения пермского предприятия «СИБУРа» снизят нагрузку на городские очистные сооружения ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Это даст резерв мощности муниципальных очистных сооружений и возможность развития других промышленных предприятий города, а также гражданского строительства.

Общий бюджет проекта составляет 663 млн руб., в том числе 315 млн руб. — на строительство блока биологической очистки.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края