Заксобрание разрешило Фонду капремонта направить проценты по депозитам на обследование домов

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Сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях поправки к Закону «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».

Авторы законопроекта, депутаты краевого Заксобрания Виктор Плюснин и Илья Шулькин, предложили устранить пробел в законодательстве и разрешить Фонду капремонта использовать дополнительные доходы в виде штрафов и пеней, а также средства, формируемые на счетах регоператора в качестве процентов за использование средств. Раньше использование этих денег никак не регламентировалось, и деньги лежали без дела.

По информации краевого правительства, на 1 июля 2018 года сумма полученных от размещения денежных средств составляла 237,8 млн руб. Так как к концу 2019 году фонд планирует провести обследование всех 9 тыс. многоквартирных домов, которые включены в программу капремонта, эти деньги направят на проведение оценки технического состояния многоквартирных домов.

Также у регионального оператора появится право использовать доходы от штрафов, пеней и неустоек, выплаченных недобросовестными подрядчиками. Общая сумма составляет около 4 млн руб.

Эти средства предлагается направить средства на прямое функционирование фонда. Депутат Илья Шулькин сообщил, что на сегодняшний день есть целый ряд статей прямых расходов фонда, которые не утверждены сметой. Например, сметой не предусмотрены деньги на уплату государственной пошлины при обращении фонда в Арбитражный суд для взыскания неустойки с подрядчиков. Во-вторых, на оценку технического ущерба, который может быть нанесён многоквартирному дому в ходе проведения некачественного ремонта, в смете утверждено 100 тыс. руб., и, по мнению Ильи Шулькина, этой суммы недостаточно. Ещё одно направление расходов, не установленных сметой, — это компенсация убытков и возмещение ущерба гражданам, если подрядчик некачественно выполнил свою работу.

В результате депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. При голосовании во втором чтении мнения разделились: за принятие документа высказались 48 депутатов, ещё четверо проголосовали против.