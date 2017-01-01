«Сибур» и Пермский край подписали «дорожную карту» по кооперации холдинга с пермскими предприятиями

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО Сибур-Химпром» Дмитрий Конов посетили выставку промышленных компаний на площадке завода «Инкаб», где были представлены последние разработки ряда пермских производителей в области нефтяной и газовой промышленности, таких как НПО «Искра», ЗАО «ИнтроСканТехнолоджи», АО «Сорбент», ООО «Эрис».

По итогам мероприятия подписана «дорожная карта» по взаимодействию в области промышленной кооперации. Документ направлен на повышение эффективности взаимодействия двух сторон в области промкооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов. Реализация мероприятий намечена на период с 2019 по 2021 год.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— «Сибур» — одна из ведущих компаний, которая задаёт самые высокие стандарты в своей отрасли. Для наших предприятий это возможность не только получить заказы на самую инновационную продукцию, но и перспективы выхода на другие рынки. И то, что сегодня произошло, это некий этап: отобраны предприятия, технологии, что-то уже внедряется. Для нас очень важно, что мы будем ежегодно встречаться, подводить итоги совместной работы. В Пермском крае каждый год появляются новые компании, которые «вырастают», предлагая свою продукцию, а для «Сибура» это повышение эффективности производства и реализация программы по импортозамещению.

Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «Сибур-Химпром»:

— Мне нравится, что в Пермском крае сочетаются традиционные отрасли промышленности и новые разработки, инновации, технологии. Предприятия холдинга, которые находятся в Перми, являются своего рода тестовой площадкой для обкатки многих разработок для последующего их тиража в целом по другим предприятиям и компаниям холдинга. Самое важное для нас — привлечь новые решения и понимать, насколько быстро наша компания может адаптировать их на своём производстве совместно с пермскими производителями. С другой стороны, для нас важно, чтобы компании, которые традиционно с нами работают, понимали, что нужно «Сибуру», и могли выпускать новую продукцию, принимая наши потребности».