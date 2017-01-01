Жителям России разрешили не ставить знак «Шипы» на авто

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Фото: kramola.info

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление «Об изменениях в Правилах дорожного движения», которое позволяет не устанавливать знак «Шипы» в автомобилях.

Постановление подписано 24 ноября, сегодня его опубликовали на сайте Правительства РФ. Согласно постановлению, «исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины».

В постановлении обозначены причины такого решения: «Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)».

Напомним, штраф за отсутствие знака при наличии шипованной резины составлял 500 руб.

Кроме того, согласно постановлению, опознавательный знак «Инвалид» можно устанавливать не только водителям с инвалидностью первой и второй группы, но и третьей.