В Заксобрании состоялось последнее в этом году пленарное заседание

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Так как в декабре пленарного заседания не будет, сегодня, 29 ноября, председатель краевого парламента Валерий Сухих подвёл итоги законотворческого года.

Спикер отметил, что этот год для краевых парламентариев был очень насыщенным и продуктивным, и многие инициативы вошли в законы и программы.

В частности, сегодня во втором, окончательном чтении был принят бюджет Пермского края. В качестве ключевых моментов документа Валерий Сухих отметил, что весомую долю в структуре бюджета составляют бюджет развития и расходы социальной направленности.

Кроме того, в этом году в крае активно шёл процесс объединения муниципальных образований: в границах районов появились шесть новых городских округов, а также объединились поселения ещё двух районов. И в 2019 году процесс укрупнения муниципальных образований будет продолжен. «Это федеральный тренд, который поддержан регионами. Основная задача — сделать систему управления на местах эффективной, удобной для населения края. При этом мы постарались сохранить все социальные льготы жителей сельских территорий», — добавил председатель краевого парламента.

Также Законодательное собрание приняло закон, дающий финансовые гарантии преобразованным муниципальным образованиям и стимулирующий их сокращать расходы на содержание органов местного самоуправления.

Ещё Валерий Сухих обратил внимание, что Пермский край стал одним из первых в стране, где заложены дополнительные средства из краевого бюджета на поддержку молодых мам за рождение первенцев. И эта финансовая помощь должна стать дополнением к системе поддержки семей с детьми.

Кроме этого, депутаты поддержали внесение изменений в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Вместо того чтобы годами стоять в очереди, люди смогут получить денежную выплату и приобрести земельный участок для индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения подсобного или фермерского хозяйства на вторичном рынке.

Председатель краевого парламента также отметил, что на грядущий 300-летний юбилей Перми будут направлены ресурсы региона и федерального центра, что приведёт к реализации важных социально-культурных проектов. «Юбилей создает дополнительные точки притяжения для туристов, может привлечь дополнительные инвестиции в развитие Пермского края. На решение в том числе этой задачи работает принятый в этом году Заксобранием закон о туризме», — пояснил депутат.