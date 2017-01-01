Помощью при переходе на цифровое ТВ воспользовались 1,2 тыс. жителей края

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Адресной помощью на приобретение оборудования для цифрового ТВ воспользовались порядка 1,2 тыс. жителей Пермского края. Такие данные приводит региональное министерство информационного развития и связи.

Напомним, краевые власти компенсируют затраты при переходе на цифровое ТВ ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию.

Социальная поддержка оказывается в размере до 1 тыс. руб. тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, до 6 тыс. руб. — для покупки спутниковой тарелки.

Механизм предоставления материальной помощи предполагает, что граждане после покупки оборудования для цифрового ТВ обращаются в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по месту жительства за компенсацией, либо органы социальной защиты самостоятельно оказывают содействие в приобретении и установке цифрового оборудования. Ознакомиться со списком территориальных управлений можно на сайте министерства социального развития Пермского края.

Отметим, переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнётся после 10 января. Дополнительную информацию об этом жители Пермского края могут получить по телефону «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) и на сайте ртрс.рф.