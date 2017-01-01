Помощью при переходе на цифровое ТВ воспользовались 1,2 тыс. жителей края
Адресной помощью на приобретение оборудования для цифрового ТВ воспользовались порядка 1,2 тыс. жителей Пермского края. Такие данные приводит региональное министерство информационного развития и связи.
Напомним, краевые власти компенсируют затраты при переходе на цифровое ТВ ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию.
Социальная поддержка оказывается в размере до 1 тыс. руб. тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, до 6 тыс. руб. — для покупки спутниковой тарелки.
Механизм предоставления материальной помощи предполагает, что граждане после покупки оборудования для цифрового ТВ обращаются в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по месту жительства за компенсацией, либо органы социальной защиты самостоятельно оказывают содействие в приобретении и установке цифрового оборудования. Ознакомиться со списком территориальных управлений можно на сайте министерства социального развития Пермского края.
Отметим, переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнётся после 10 января. Дополнительную информацию об этом жители Пермского края могут получить по телефону «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) и на сайте ртрс.рф.