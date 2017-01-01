«ЭР-телеком» представил председателю правления «СИБУР Холдинга» Дмитрию Конову свои «цифровые» разработки для предприятия

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Фото: Константин Долгановский

пресс-служба компании

В рамках визита в Пермь 29 ноября председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов посетил офис компании АО «ЭР-Телеком Холдинг». Президент компании «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев рассказал о строительстве IIoT-сети федерального охвата на базе технологии LoRaWAN, а также о запуске крупнейшего частного технопарка в России «Морион Диджитал» на территории Пермского края.

Участникам встречи представили прикладные цифровые решения, реализация которых поможет выполнить бизнес-задачи предприятия, повысив эффективность и оптимизируя основные процессы. Кроме того, в режиме реального времени была продемонстрирована система мониторинга персонала (трекеры, «Умная каска») — решения для безопасности труда и управления активами (в том числе положения и состояния железнодорожного подвижного состава). На «живых» демонстрационных образцах участники смогли ознакомиться с работой датчиков «Умного учёта энергоэффективности», экологического мониторинга, «Умного освещения». Были представлены решения с использованием видеоаналитики — распознавание лиц, номеров железнодорожных вагонов и автономеров.

Для поддержки программ реализации цифровой трансформации предприятий с распределённой инфраструктурой по регионам России «ЭР-Телеком» завершил строительство сети промышленного интернета вещей в 52 крупных городах в сентябре 2018 года, а к концу года она появится в более чем 60 городах с населением от 300 тыс. человек.

Компания предлагает осуществление цифровизации объектов на основе использования сети промышленного интернета вещей «ЭР-Телеком».