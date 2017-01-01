В выходные в Перми вновь ограничат движение на Коммунальном мосту

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в администрации Перми, в ближайшие выходные будет введено ограничение на движение по Коммунальному мосту через Каму.

Ограничение будет действовать с 23:00 пятницы, 30 ноября, до 6:00 понедельника, 3 декабря.

Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», движение перекроют по двум полосам: сначала — на двух полосах в направлении правого берега Камы, затем — на двух полосах в сторону левого берега.

Ограничение вводят для проведения работ по замене резиновых компенсаторов деформационных швов проезжей части. Их необходимо проводить в связи с естественным износом старых компенсаторов, которые в последний раз меняли в 2007 году.