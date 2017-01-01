Ирину Ивенских утвердили зампредседателя комитета ЗС по социальной политике

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Фото: Константин Долгановский

Депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских стала заместителем председателя комитета ЗС по социальной политике. Это решение единогласно поддержали депутаты краевого парламента. Кроме того, она вошла во фракцию «Единой России».

Напомним, ранее Ирина Ивенских занимала должность заместителя председателя правительства Пермского края. После этого она перешла на работу в ЗС, ей был передан мандат депутата Александра Шицына, возглавившего новое министерство ЖКХ Прикамья.