Обманутым дольщикам Кизела помогут купить жильё Депутаты одобрили компенсации жителям КУБа, пострадавшим от недобросовестных застройщиков ООО «Техстрой» и ООО «Бис-монтаж»

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Фото: Игорь Катаев

Депутаты Заксобрания Пермского края единогласно поддержали во втором чтении законопроект о выплате компенсаций обманутым дольщикам Кизела. Проект закона, внесённый губернатором Максимом Решетниковым, предполагает выделение средств на покупку жилья жителям КУБа, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков ООО «Бис-Монтаж» и ООО «Технострой».

Согласно проекту, претендовать на субсидии для приобретения жилья могут 227 человек. На эти цели предполагается выделить 105 млн руб.

Напомним, компании строили комплекс жилых домов в Кизеле в рамках федеральной программы по расселению шахтёров из ликвидируемых посёлков КУБа. Строительство осуществлялось по договорам долевого участия с местными жителями, которые получили из бюджета социальную выплату на приобретение жилья.

ООО «Технострой» начало реализацию проекта по строительству восьми многоквартирных домов в Кизеле ещё в 2009 году. В итоге было построено только четыре дома. Позднее власти края заявили, что компания просто исчезла вместе со всей техникой. Впоследствии бывшего гендиректора и совладельца предприятия Владимира Соболева задержали правоохранительные органы, ему предъявили обвинение в хищении 75,1 млн руб., выделенных из федерального бюджета на расселение кизеловских шахтёров.

ООО «БиС-Монтаж» должно было возвести десять домов, однако этого не произошло. Застройщик обанкротился, в 2012 году в отношении него ввели конкурсное производство.