Главой Чайковского городского округа избран Юрий Востриков За него проголосовали 16 депутатов из 18. Шестеро из семи не явившихся на заседание представляют ЛДПР

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Юрий Востриков

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», главой Чайковского городского округа избран Юрий Востриков.

Такое решение приняли депутаты Чайковской гордумы сегодня, 29 ноября. За врио главы округа Вострикова отдали голоса 16 депутатов из 18 присутствующих. В гонке за этот пост он обошёл и. о. мэра Чайковского Александра Пойлова.

Сегодня на заседании думы оба кандидата, отобранные конкурсной комиссией, представили программы по развитию муниципалитета. Изначально желание бороться за пост главы округа выразило рекордное количество кандидатов — 17.

Отметим, всего в Чайковской гордуме 25 депутатов. Сегодня на заседание не явились депутаты от ЛДПР Юрий Бушуев, Николай Гурылёв, Максим Девятов и Андрей Филатов. Ещё трое депутатов — Александр Русанов, Ольга Шестакова (оба от ЛПДР) и Олеся Горбунова от КПРФ — отсутствовали по причине болезни.

Напомним, конкурс по выбору нового главы округа прошёл не без проблем. Несколькими днями ранее его проведение было приостановлено из-за судебного иска Владимира Горшкова к Чайковской гордуме. Заявитель счёл, что при проведении конкурса по выбору главы Чайковского городского округа была нарушена процедура — он был объявлен до публикации постановления о его проведении. Суд сначала приостановил конкурс, введя меры предварительной защиты, а затем, признав это решение поспешным, отменил их. В итоге 26 ноября заявителю в удовлетворении исковых требований было отказано.

Это уже не первый раз, когда с проведением конкурса по отбору главы Чайковского возникают сложности. Первый раз его объявили ещё в середине сентября. Однако впоследствии у прокуратуры возникли вопросы к положению о проведении конкурса, из-за чего его отменили, а затем, 8 октября, объявили заново после внесения необходимых изменений в документ.

Отбор главы городского округа прошёл впервые после завершившегося объединительного процесса, когда город Чайковский и Чайковский район были реорганизованы в единый Чайковский городской округ. По итогам первых выборов в представительный орган нового муниципального образования, большинство мест взяла оппозиция в лице ЛДПР и КПРФ. Вместе они получили 13 мандатов из 25, оставшиеся получили представители «Единой России».