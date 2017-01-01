Бюджет Пермского края на 2019—2021 годы принят во втором чтении Объём доходов на 2019 год вырос на 13% по сравнению с первоначальным вариантом проекта

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят во втором чтении депутатами Законодательного собрания Пермского края. За проголосовали 40 парламентариев. Против — пятеро, все они представляют фракцию КПРФ.

Согласно проекту бюджета, объём доходов на 2019 год запланирован в сумме 132,1 млрд руб., что выше первоначального объёма, предусмотренного законопроектом, на 16 млрд руб. (13,9%).

Объём расходов на 2019 год — 136 млрд руб., что больше первоначального варианта на 14,5 млрд руб. (11,9%).

Проект предполагает плановый дефицит в размере 4,7 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. (23,8%) меньше дефицита, принятого в первом чтении. Объём дефицита составил 4,2% к уровню собственных доходов края.

Увеличение доходов бюджета ко второму чтению обусловлено межбюджетными трансфертами из федерального бюджета на сумму 16,2 млрд руб, а также ростом собственных доходов краевого бюджета на 325 млн руб.

Принятие текущего проекта бюджета благоприятно отразится на инвестиционном развитии региона, считает председатель комитета ЗС по бюджету Елена Зырянова. По её словам, это даст краю дополнительные возможности, которые будут использованы краевым правительством:

Елена Зырянова, председатель комитета ЗС по бюджету:

— Мы очень хорошо осваиваем средства дорожного фонда, но всё что связано с социальной инфраструктурой нам предстоит ещё дорабатывать, но правительство предпринимает все организационные решения для того, чтобы социальные инвестиции осваивались в установленные сроки. Мы приняли бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в рамках указа президента от 7 мая 2017 года. Приняли поправки, которые позволят увеличить фонды оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Бюджет фонда принят практически без дефицита на летний период и он является основой развития системы здравоохранения Пермского края.



