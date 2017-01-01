Ирина Корюкина и Евгений Тверетинов стали почётными гражданами Прикамья

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края в ходе пленарного заседания 29 ноября единогласно поддержали кандидатуры ректора ПГМУ им. Вагнера Ирины Корюкиной и руководителя Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова на награждение званием «Почётный гражданин Пермского края».

Проекты постановлений о награждении их званием почётного гражданина были внесены в ЗС губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Ранее эти кандидатуры были предложены к рассмотрению комиссии по наградам при губернаторе Пермской гордумой. Отметим, что в числе представленных думой кандидатур был также художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, однако в итоговый список он не попал.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране здоровья, правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем и государством. Звание присваивается раз в год не более чем двум гражданам: они получают нагрудный знак, удостоверение, грамоту и ежегодную денежную выплату в 450 тыс. руб.