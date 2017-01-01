Строительство поликлиники в Ленинском районе оценили в 443 млн руб.

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Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Управление капитального строительство Пермского края объявило конкурс на строительство поликлиники в Ленинском районе Перми по адресу Ленина, 16.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, строительные работы должны начаться в январе 2019 года. Начальная цена контракта — 443 млн руб.

По проекту, здание поликлиники будет четырёхэтажным, с подвалом и техническим этажом, предполагается парковка на 20 машино-мест. В здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.

Первых пациентов поликлиника должна принять в конце 2020 года.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— Это уже шестая поликлиника, строительство которой начнётся за последние два года согласно адресной инвестиционной программе Пермского края. Сегодня в регионе возводятся поликлиники в Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском, Свердловском районах Перми, а также в Соликамске.

Всего по вдресной инвестиционной программе с 2018 по 2022 год в Прикамье должно быть построено 22 медучреждения, среди них семь поликлиник, четыре сельские врачебные амбулатории и один диспансер.