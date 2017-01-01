На «Управляем вместе» открыли «зимний раздел» о нарушениях содержания дорог и дворов

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Фото: Константин Долгановский

На портале «Управляем вместе» открыли новый, «зимний» раздел о нарушениях текущего содержания дорог, дворов и общественных территорий в зимний период. Используя его, жители всех районов Прикамья могут сообщать о том, как власти и подрядчики выполняют свои обязательства в этой сфере. Как сообщили в министерстве информационного развития и связи региона, в каждом муниципалитете назначены лица, ответственные за устранение проблем, о которых будут сообщать жители.

При отправке сообщения необходимо выбрать конкретную проблемную тему, ввести адрес в строке поиска или выбрать объект на карте, описать проблему и приложить фотографию. Жители Прикамья могут сообщить о неубранном снеге на пешеходных дорожках и тротуарах, гололёде, снеге во дворах, сосульках на крышах домов.

Отправить сообщение может только зарегистрированный пользователь. После обработки модератором его опубликуют на портале. На ответ по каждому обращению чиновникам даётся восемь рабочих дней.

Напомним, за полтора года работы портала «Управляем вместе» уникальных посетителей портала — более 415 тыс., из них зарегистрировались 47 тыс. пользователей, 2,4 тыс. пользователей направили сообщения на портал по различным проблемным темам. По информации мининформразития, 71% проблем из числа признанных таковыми были решены.