Пермяки завоевали четыре «золота» на чемпионате Европы по сётокан карате

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

Делегация Пермского края триумфально выступила на чемпионате Европы по сётокан картате, проходившем 23—25 ноября в Сербии: на их счету четыре золотые и две бронзовые медали.

В командных соревнованиях высшую ступень пьедестала заняли Максим Вотяков, Даниил Субботин и Евгений Ханецкий. А в личном первенстве в возрастных категориях «кадеты 14—17 лет» и «юниоры «16—20 лет» победителем стал Максим Габов. Даниил Субботин и Александр Бахтин взяли «бронзу» в категории «юниоры «16—20 лет».

Все призёры являются воспитанниками СДЮСШОР по карате Перми.От нашего региона выступали шесть спортсменов.

Всего сборная России на турнире завоевала 26 медалей: четыре золотые, три серебряные и девять бронзовых.