«Пермские моторы» создадут для «Газпрома» двигатель на базе ПД-14 Объём заказов компании у пермских предприятий на 2019 год вырос на 20%

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

АО «ОДК-Авиадвигатель» создаст для дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром трансгаз Чайковский» перспективный газоперекачивающий двигатель. Об этом стало известно сегодня по итогам встречи руководства региона, представителей газового концерна и топ-менеджмента пермских предприятий, которые входят в структуру Объединённой двигателестроительной корпорации. Сегодня глава региона Максим Решетников, зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директоро АО «ОДК» Александр Артюхов посетили загородную испытательную станцию АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах. Делегация ознакомилась с пермскими газотурбинными двигателями, предназначенными для авиационного и промышленного сектора.

Перспективный двигатель промназначения, о запуске проекта которого было объявлено сегодня, будет создан на базе газогенератора новейшего авиадвигателя ПД-14. В его основе — новая разработка пермского конструкторского бюро — малоэмиссионная камера сгорания (МЭКС). Она позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Разработка уже прошла успешные испытания на стендах «Авиадвигателя» и на газотурбинной установке компании «Газпром трансгаз Чайковский». Испытания подтвердили соответствие МЭКС требованиям заказчика и перспективным экологическим нормам РФ.

Там же, как пояснил управляющий директор, генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев, будет протестирована 12-мегаваттная газотурбинная установка. По его словам, тестирование начнётся ориентировочно в 2020 году. «Двигатель должен будет отработать три тысячи часов. Следовательно, через год-полтора появится новая, современная газоперекачивающая установка».

Отметим, в ходе газового форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в октябре нынешнего года, губернатор Пермского края заявил, что регион тесно сотрудничает с компанией «Газпром» и её «дочками». В настоящее время на объектах компании работают более 750 газотурбинных двигателей пермского производства. По словам губернатора, за счёт совместной интенсивной работы в течение полутора-двух последних лет объём заказов на 2019 год со стороны «Газпрома» у пермских предприятий вырос на 20%.