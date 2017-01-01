«Гипермаркет медицинских услуг» Клиника «Философия красоты и здоровья» отмечает 13-й день рождения

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Клиника «Философия красоты и здоровья»

Многопрофильному медицинскому центру «Философия красоты и здоровья» в этом году исполняется 13 лет.

За годы работы клиника стала одним из лидеров на рынке частных медицинских услуг Пермского края. Открытие клиники репродукции «Философия жизни», профессиональный коллектив врачей, обширный спектр медицинских услуг, бережное отношение к каждому пациенту — всё это не пустые слова, а результат, за которым стоят реальные люди. В преддверии праздничной даты «Новый компаньон» решил пообщаться с руководством и врачами клиники «Философия красоты и здоровья», чтобы узнать, с чего всё начиналось, какие перспективы развития сейчас стоят перед медицинским центром и за что пациенты благодарят клинику.

Генеральный директор и главный врач клиники «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева начинала свою карьеру с работы участковым терапевтом. Она не понаслышке знает, что нужно врачам для успешной работы, а пациентам — для получения медицинской услуги высокого качества. В клинике, созданной Ириной Гневашевой и её командой, во всех отделениях — спокойная гостеприимная обстановка, нет длинных очередей и шума. Она говорит: «В нашей клинике дети не плачут». Удивительно, ведь это правда.

Ирина Гневашева, Генеральный директор и главный врач клиники «Философия красоты и здоровья»

— Ирина Юрьевна, медицинскому центру «Философия красоты и здоровья» исполняется 13 лет. По сравнению с другими пермскими частными медучреждениями это достаточно зрелый возраст. Расскажите, как всё начиналось и что из себя представляет клиника сейчас?

— История клиники началась в 2005 году буквально с пяти платных медицинских кабинетов на базе санатория-профилактория «Мотовилихинских заводов», который располагался тогда в здании будущей клиники. Были открыты кабинеты терапии, кардиологии, неврологии, кабинет УЗИ и косметолога. Потом завод продал санаторий-профилакторий, медучреждение закрылось. Однако его новые собственники приняли решение создать на его базе частное медицинское учреждение.

Никто не предполагал, насколько крупным станет медицинский центр. Тогда мы с командой во многом руководствовались интуицией: что больше пользуется спросом, какие медицинские услуги нужны населению, каковы наши возможности на тот момент. С течением времени мы поняли, что имеющихся созданных нами платных кабинетов недостаточно, и мы расширили их до соответствующих отделений.

— Остановимся на каждом отделении подробно. Как изменилась и техническая, и кадровая база за годы работы клиники?

— Если взять, к примеру, неврологическое отделение «Философии красоты и здоровья», то на сегодня здесь сосредоточены все возможности функциональной диагностики нервной системы. Пациентов к нам отправляют неврологи со всего региона. Это связано с тем, что оборудование, на котором работают врачи клиники, позволяет без затруднений ставить диагнозы, интерпретировать результаты обследований. Наше неврологическое отделение знают много людей в крае. То же самое относится и к кардиологическому отделению. Я могу с уверенностью сказать, что это одно из сильных отделений клиники. Наши врачи-кардиологи — это специалисты высшей категории, имеют докторские и кандидатские степени.

Эстетическое отделение — довольно крупное в своей области по Перми, где работают профессионалы-косметологи. В «Философии красоты» эстетические проблемы решаются именно на экспертном медицинском уровне. Этим мы кардинально отличаемся от косметических салонов.

Особая гордость клиники — отделение УЗИ-диагностики. В нём работают более 12 врачей высшей категории, которые проводят диагностику всех органов и систем на ультразвуковых аппаратах, в том числе и экспертного уровня. В арсенале клиники таких аппаратов более 10.

Несмотря на то что отделение эндоскопии существует в центре давно, в последние несколько лет мы придали новый импульс его развитию. Закуплено эндоскопическое цифровое оборудование, которое позволяет увеличивать картинку в 150 раз и производить исследования под наркозом. Медики других клиник нам доверяют, и даже сами приходят обследоваться к нам.

— Большинство врачей клиники имеют высшую категорию и опыт работы не менее 20 лет, являются кандидатами медицинских наук. Как получилось, что в клинике образовался настолько высококвалифицированный коллектив?

— По мере развития клиники появлялось много узких специалистов . Было создано отделение хирургии, педиатрии. Сейчас сложно назвать специалиста, которого нет в штате клиники. Всего в центре работают 700 сотрудников, из них более 100 — врачи высшей категории.

Если 10—12 лет назад нам приходилось уговаривать специалистов приходить к нам на работу (из-за недоверия к частной медицине или боязни менять место работы), то теперь такой проблемы нет. Врачи ценят в нашей частной клинике надёжность и перспективу развития. Сейчас многие доктора предлагают свои кандидатуры для работы у нас. Думаю, это подтверждает тот факт, что мы завоевали авторитет не только среди населения, но и у наших коллег.

— К каким врачам ходите вы?

— Безусловно, к своим. Я и сама врач-терапевт высшей категории.

— Вы являетесь и генеральным директором клиники «Философия красоты и здоровья», и главным врачом. Как удаётся совмещать эти должности?

— Понимаете, на первом этапе деятельности клиники такой вопрос не стоял. Теперь же я считаю, что справляюсь с задачами и гендиректора, и главного врача благодаря команде единомышленников, которая была создана ещё в 2005—2007 годы. С тех пор её состав остаётся неизменным. Без доверия и поддержки внутри команды я вряд ли смогла бы добиться таких результатов. Нас хорошо знает министерство здравоохранения Пермского края. Мы дорожим репутацией медицинского сообщества.

— По полисам ОМС работаете?

— В 2008 году мы открыли отделение обязательного медицинского страхования. Население, которое прикреплено к нашему центру, может получать помощь по программе госгарантии. Сегодня к частной клинике «Философия красоты и здоровья» прикреплено более 35 тыс. человек. В основном это пациенты, проживающие в Мотовилихинском районе, а также те, кто прикреплён к филиалу клиники в районе Висим и в городе Губахе.

Кроме того, мы заключаем договоры о проведении профосмотров с промышленными предприятиями. За год мы обслуживаем 30—35 тыс. работников вредных производств.

— На мой взгляд, одной из сильных сторон «Философии красоты и здоровья» является лабораторная диагностика. Вы согласны с этим?

— На мой взгляд, правильная постановка диагноза на 70% зависит от лабораторной диагностики. Собственная лаборатория — одна из наших сильных сторон. Сеть пунктов забора крови создана по всему Пермскому краю. С нами сотрудничают крупные больницы, пациенты, страховые компании.

Клиника «Философия красоты и здоровья»

— Почему «Философию красоты и здоровья» ценят пациенты?

— Наверное, в том числе и за сервис. Приходя в многопрофильный центр, они за короткое время могут решить различные вопросы, связанные со здоровьем. Например, в первый день пациент может пройти все необходимые исследования, во второй — получить заключения специалистов по этим исследованиям и тут же приступить к лечению.

Кроме того, мы предлагаем пациентам программу лояльности, предусматривающую дополнительные скидки. Таким образом клиника помогает экономить своим пациентам не только время, но и деньги.

На протяжении вот уже 13 лет мы доказываем, что «Философия красоты и здоровья» — это профессионализм, качество и удобство. Мы стали одним из узнаваемых брендов города.

— Кстати, почему медицинский центр называется «Философия красоты и здоровья», а клиника репродукции — «Философия жизни»?

— Чего хочет любой человек? Быть красивым, здоровым, счастливым. Невозможно быть красивым, если ты не здоров. Счастливая жизнь предполагает здоровье, красоту и, конечно, смысл, который ей придают дети. «Философия жизни» помогает обрести счастье.

— Какие планы на будущее готовит медицинский центр «Философия красоты и здоровья» для своих пациентов?

— Несколько лет назад мы создали дневной стационар, который позволяет проводить хирургические операции. Сейчас рассматривается проект по открытию круглосуточного стационара на 15 коек. Благодаря стационару мы сможем расширить спектр оперативной деятельности, в том числе по гинекологии, общей хирургии.

Клиника «Философия красоты и здоровья»

На сегодняшний день центр придаёт большое значение проблеме онкологии. Он входит в состав холдинга, большая часть которого располагается в Москве: многопрофильная клиника «Медквадрат» и диагностическая клиника «Медскан», специализирующаяся в том числе на предоставлении квалифицированной помощи онкобольным. Своих пациентов из Перми мы направляем в столицу, но имеем и перспективы развития этого направления в нашем городе.

Чувство комфорта маленьких посетителей является преимуществом для врачей отделения педиатрии медицинского центра «Философия красоты и здоровья». Сами врачи клиники признаются, что любят детей и высоко ценят их слова благодарности. Комната для игр в «Философии» наполнена детским смехом, в кабинетах, наоборот, дети ведут себя тихо и спокойно. Врачи говорят, что пришли работать в клинику, чтобы эффективно применять свои знания и дарить детям здоровье.

Клиника «Философия красоты и здоровья»

Андрей Зуев, УЗИ-диагност отделения педиатрии клиники «Философия красоты и здоровья»:

Андрей Зуев

— На мой взгляд, существует как минимум пять преимуществ клиники «Философия красоты и здоровья» перед другими медицинскими учреждениями:

1. Отзывчивый персонал;

2. Быстрое обслуживание и отсутствие очередей;

3. Доступность медицинской помощи;

4. Беспрецедентная компетентность сотрудников по вопросам обслуживания и медицинской помощи;

5. Удовлетворение от работы и осознания того, что ты нужен здесь.

В клинику я пришёл по нескольким причинам. Здесь дружелюбный коллектив, современное оборудование, прогрессивное руководство, которое умеет решать любые важные задачи. Нельзя не сказать и о понятном формировании зарплаты.

Главный плюс моей профессии — применять имеющиеся знания во благо, быть нужным и успешным. Я считаю, что сплочённость коллектива — это основа стабильности в моей работе.

Галина Фефилова, заведующая отделением педиатрии клиники «Философия красоты и здоровья»:

Галина Фефелова

— Я ушла из муниципальной клиники в «Философию красоты и здоровья» после выхода из декретного отпуска. До этого я в клинике подрабатывала, и после мне предложили перейти работать сюда на полную ставку. Это было в 2015 году, с времён открытия отделения педиатрии. Сейчас в отделении педиатрии около 40 специалистов.

Хорошо то, что в нашем центре нет никакой суеты, битвы за приём к врачу. В клинику приходят родители, заинтересованные в своих детях. Знаю женщину невысокого достатка, которая поделилась, что выбирает нашу клинику из-за комфорта, доступности любого специалиста. Очень много родителей с детьми, которые приезжают к нам из Кунгура и Чусового.

Главный плюс моей профессии — общение с детьми. Они же такие непосредственные! Если спрашиваешь их о чём-то, они обязательно расскажут. Родителям тоже важно пообщаться с докторами. Все наши врачи — это психологи.

Коллектив клиники работает сообща. Был случай, пришёл мальчик с отёкшими глазами. Мы, как педиатры, сочли, что у него нарушения работы мочеполовой системы. Для того чтобы удостовериться в диагнозе, отправили ребёнка к отолорингологу. Он и поставил диагноз: синусит. Удобно, что выстраивается цепочка взаимодействий между врачами.

Клиника «Философия красоты и здоровья» предназначена для... людей. Как бы это парадоксально ни звучало.

Ольга Понежда, врач-ЛОР отделения педиатрии клиники «Философия красоты и здоровья»:

Ольга Понежда

— Много хороших качеств у нашей больницы. Прежде всего, это материальная база, которую мы имеем. Мы используем все современные методы исследования, существующие в педиатрии. Без сомнения, высоко ценятся наши специалисты, которые имеют большой багаж знаний и умений.

Очень важно для наших пациентов — это отсутствие очередей. Задержки, которые возникают, легко разрешимы. Пациенты имеют возможность получить всё и сразу. Не нужно посылать ребёнка дополнительно где-то сдавать анализы. В помощь нам — и узисты, и другие специалисты.

Немаловажный фактор нашей клиники и конкурентное преимущество — это красота. К тому же детки любят заниматься в игровой, ходить в наше кафе.

Все врачи клиники «Философия красоты и здоровья» любят детей и настроены позитивно. Врачи, которые соответствуют нашим стандартам работы, надолго задерживаются здесь.

При работе в этой клинике у меня появилась уверенность в том, что иногда пациента возможно избавить от оперативного лечения. Благодаря современным методикам мы стараемся добиваться консервативного лечения — без хирургических вмешательств. Например, избавить ребёнка от операции по шунтированию.

В клинику меня привёл интерес к чему-то неизвестному. Очень хотелось поработать в формате педиатрической клиники нового поколения. Это здорово, когда ты можешь помочь пациенту со всех сторон. Доктора всегда хотят полечить по-другому, новыми методами исследования. Приятно, что в «Философии красоты и здоровья» нас слышат и способствуют развитию.

Я не думаю о карьерном росте, я лечу пациентов. Благодарные глаза матери, смех ребёнка — для меня это самый большой стимул для работы.

Отзывы пациентов:

Лариса:

— Развивающаяся клиника, специалисты высокого уровня, знающие своё дело, делают всё для выздоровления пациента. Я часто слышу о клинике от своих знакомых. Чаще говорят об ЭКО, которое развивается в клинике семимильными шагами. Клиника показывает хорошие результаты.

Лариса

Алексей:

— Моя жена ходит к репродуктологу. Её всё утраивает: и цена, и качество услуг. Если жене нравится клиника, то и мне нравится. Нашли клинику по положительным отзывам в интернете. Хочется, чтобы «Философия красоты и здоровья» повышала и без того высокие стандарты!

Лиза:

— Я уже четыре года хожу в клинику. Начала посещать клинику по полису ДМС. Сейчас нахожусь в декрете. Желаю процветания клинике, больше пациентов!

Юлия:

— Сегодня первый раз пришла на приём в клинику. Говорят, что здесь очень хорошие гинекологи. Надеюсь, что так и есть. Желаю клинике всегда оставаться на высоком уровне обслуживания!

Оксана:

— Я давно хожу в клинику. Единственное пожелание: хочется, чтобы услуги стоили дешевле. Однако качество обслуживания здесь в значительной степени отличается от других клиник. Здесь специалисты одни из лучших, диагноз на глаз могут определить. Я и детей своих сюда вожу.

г. Пермь, ул. Ким, 64

Тел.: +7 (342) 215-00-18



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