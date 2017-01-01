РСТ установила нормативы общедомового потребления энергии

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Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России, после предупреждения антимонопольной службы Региональная служба по тарифам Пермского края установила нормативы общедомового потребления электроэнергии.

Напомним, нормативы были признаны необоснованными ещё в 2017 году. Пермский краевой суд принял это решение в связи с выявлением нарушений в расчётах, допущенных при формировании норматива. Весной 2018 года Верховный суд РФ подтвердил законность этого решения.

Как установили специалисты Пермского УФАС, у РСТ было достаточное количество времени для утверждения нормативов. Несмотря на это, регулятор допустил бездействие, вследствие чего сложилась ситуация, когда у пермяков, с одной стороны, сохранялась обязанность оплачивать электроэнергию, получаемую на содержание общего имущества дома, с другой стороны, нормативы, по которым им по факту насчитывалась оплата, были утверждены ещё минстроем в 2015 году и на данный момент являлись уже утратившими силу.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС:

— В связи с выявленным нарушением пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган выдал предупреждение краевой РСТ, где обязал утвердить нормативы в срок до 15 ноября. Предупреждение регулятор выполнил с нарушением срока, но поскольку нормативы всё же были приняты, РСТ удалось избежать административных санкций со стороны УФАС.