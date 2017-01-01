Директору УК-банкрота придётся выплатить почти полмиллиона присвоенных средств жильцов

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Краснокамский городской суд вынес приговор директору управляющей компании-банкрота ООО УК «Наш дом», растратившему платежи жителей за отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс».

Как выяснили следователи, управленец с апреля 2016 года по декабрь 2017 года не перечислял в адрес Пермского филиала «Т Плюс» плату за теплоэнергию. В ходе расследования уголовного дела доказано, что он присвоил более 450 тыс. руб., принадлежащих поставщику тепловой энергии.

Отметим, ранее в отношении УК «Наш дом» суд начал процедуру банкротства из-за задолженности в размере более 13 млн руб. Эту сумму взыщут при проведения процедуры банкротства. Не исключено, что конкурсный управляющий инициирует возбуждение новых уголовных дел в отношении руководства УК.

Суд признал экс-директора УК «Наш дом» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), и запретил в течение 4,5 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ. Кроме того, подсудимый должен возместить ущерб, нанесённый ресурсоснабжающей организации.

Сергей Кругляков, директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Важно понимать: все недобросовестные руководители управляющих компаний понесут наказание за правонарушения, в частности — за махинации с платежами граждан за услуги теплоснабжения. К сожалению, это не быстрый процесс. Например, вынесение приговора в отношении руководителя УК «Наш дом» заняло почти два года.

Сейчас в Пермском крае расследуется порядка 30 уголовных дел, возбуждённых в отношении недобросовестных руководителей УК-должников. Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед структурами «Т Плюс» в регионе составляет более 4 млрд руб. Энергокомпания призывает всех должников выполнить свои обязательства и погасить свои долги.