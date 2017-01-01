Новосёлы второй очереди квартала «Новый центр» получат ключи на следующей неделе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба компании

Вчера введён в эксплуатацию второй дом современного квартала «Новый центр» от российской девелоперской компании «Талан». Уже на следующей неделе новосёлы начнут получать ключи.

«Новый центр» притягивает взгляды. Для его разработки «Талан» привлёк английское архитектурное бюро Aukett Swanke. Архитектура образована контрастным сочетанием 25-этажных вертикалей — жилых башен — и двухэтажных горизонталей — торговой галереи. Всё это образует два гармоничных квартала, где чётко зонируется частное приватное пространство и общественное. Это очень важно для шумного города.

Видовые характеристики жилого комплекса впечатляют, поэтому девелопер не мог ими пренебречь. Жилые башни спроектированы таким образом, чтобы максимально раскрыть виды на город. В доме установлен первый в Перми панорамный лифт. Жители «Нового центра» (квартал №156 в Свердловском районе города Перми) могут отдохнуть в тишине на террасе, расположенной на 23-м этаже.

Динамика продаж говорит о том, что пермяки высоко оценили этот проект. В первой очереди комплекса компания «Талан» продала все квартиры за 10 месяцев, во втором доме — за 11 месяцев. В третьем доме за год до сдачи осталось всего три свободные квартиры.

*ООО «Специализированный застройщик «Новый центр», проектная декларация на сайте талан-пермь.рф

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»