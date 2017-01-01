«Было указание вывезти ребят за пределы города» В Перми отменили концерт московского дуэта IC3PEAK

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Фото: knife.media

Вчера в Перми должен был состояться концерт московской электронной группы IC3PEAK. Однако в день концерта организаторы заявили, что выступление артистов отменено «по техническим причинам».

Как сообщает интернет-портал Zvzda.ru, изначально выступление группы планировалось провести в баре Cape Town. Там же известный пермский уличный художник Алексей Илькаев (SAD FACE) должен был представить свой новый арт-объект «Русская печальная матрёшка».

Однако накануне выступления в бар пришёл глава Ленинского района Александр Козенков. Он якобы пытался убедить организаторов отменить выступление IC3PEAK из-за «суицидальной направленности» лирики их песен.

В администрации Перми пояснили, что Александр Козенков действительно встречался с организаторами. На встрече обсуждались вопросы окончания ремонта и сдачи клуба в эсплуатацию. Кроме того, он обратил внимание на соблюдение требований мер безопасности при проведении массовых мероприятий. К характеру самого концерта замечаний высказано не было, заявили в мэрии.

В итоге концерт перенесли на площадку клуба MICHURIN, однако он не состоялся и там. После этого организаторы в социальных сетях объявили, что концерт всё же будет, но пройдёт в ресторане «Кама». Концерт действительно начался в «Каме», но буквально через несколько минут после начала был прерван пришедшей полицией и сотрудниками в штатском.

Как рассказала адвокат Ольга Бедерсон, присутствовавшая на месте и знакомая с ситуацией, задержаний не было, но сложилась «абсурдная ситуация»:

«Ребят держали во дворе, где с ними проводили беседу, фактически, не выпускали. В ходе разговора сотрудники в штатском заявили, что у них есть указание «вывезти ребят за пределы города». Что это значит, от кого такое указание поступило, что вообще имелось в виду — они не пояснили», — сообщила Ольга Бедерсон. В итоге после беседы всех отпустили.

Кроме того, вчера в полицию вызвали организатора концерта Давида Шелтера. Никаких конкретных обвинений ему предъявлено не было. Сам Шелтер на своей странице в социальной сети написал, что его вызвали «поговорить». Связаться с Шелтером не удалось, он не отвечал на звонки по мобильному телефону.

В настоящее время уже известно, что концерт группы не перенесён и точно не состоится — сегодня музыканты улетают из Перми.

IC3PEAK (Айспик) — российская экспериментальная электронная группа из Москвы, дуэт Анастасии Креслиной и Николая Костылёва. Проект образован в октябре 2013 года. Группа выпустила четыре студийных альбома (последний — «Сказка» 2018 года). Помимо России выступает в США, Бразилии, Мексике, Франции и других странах.

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