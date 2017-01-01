«Мэрия может пойти навстречу бизнесу, но сначала нужно убрать незаконную рекламу», — Виктор Агеев Предприниматели и власти продолжают обсуждать будущее рекламных конструкций в столице Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 27 ноября, в Пермской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол с участием рекламного бизнеса и городской администрации.

Предметом обсуждения стала новая схема размещения рекламных конструкций, которая будет действовать в Перми с 1 января 2019 года. В схему включены 916 конструкций, остальные признаны незаконными (всего в городе порядка 1,4 тыс. конструкций). Соответственно, в начале года на торгах между предпринимателями разыграют только «легальные» места.

В ходе дискуссии представители рекламного бизнеса заявили о множестве претензий к горадминистрации по готовящимся договорам. Почти все договоры аренды конструкций заканчиваются в декабре 2018 года, с 2019 года будут заключены новые договоры.

Александр Перешеин, директор РК OutdoorStar:

— Наши претензии занимают девять страниц текста. Выделю главные: в будущие договоры планируется внести все конструкции, которые вошли в определённый лот. То есть там могут быть и 50 конструкций, и 100 и 200. Как будет действовать мэрия, если будут найдены нарушения хотя бы в одной конструкции всего лота? Планируется, что тогда будет наложен штраф на весь лот. Вторая претензия — власти города могут в одностороннем порядке разрывать договор, а агентство — нет. Третья — беспрецедентные штрафы. Например, годовая плата за размещение.

По словам юриста ГК «Паритет» Светланы Целоусовой, будут штрафовать даже в том случае, если обнаружат приклеенное объявление на щите. «Кроме того, нам даётся всего три дня на демонтаж конструкции, хотя раньше на это давалось 10 дней — более реальный срок», — рассказала Целоусова.

Директор РА «Оникс» Дмитрий Кузьмичёв добавил, что пока не ясно, как будет действовать горадминистрация в январе. «Будет два пути. Либо всё демонтировать, так как формально все конструкции будут нелегальными, а потом вновь устанавливать после аукционов. Либо будет рассмотрена возможность оставить конструкцию и её «разыграть» в январе без дополнительных трат на демонтаж. Второй вариант предпочтительнее», — отметил Кузьмичёв.

В ответ первый заместитель горадминистрации Виктор Агеев заявил, что по большинству пунктов власти готовы пойти на диалог. Главное требование — немедленно убрать незаконные конструкции.

«На муниципальной земле сегодня, по нашим оценкам, расположено более 500 незаконных конструкций. Мы можем идти на диалог и даже рассмотреть какие-то возможные шаги навстречу предпринимателям только в случае если эти конструкции будут убраны немедленно», — заявил Виктор Агеев.

По его словам, предприниматели часто просят снизить стартовую цену на аукционах (она одна из самых больших в России — в среднем выше 10 тыс. руб. в мес. на стандартную конструкцию) и власти готовы начать разговор о её снижении. Но из-за большого количества нелегальных конструкций горадминистрации приходится объявлять такую стартовую цену, чтобы «защитить поступления в бюджет».

Участники договорились продолжить диалог в декабре.