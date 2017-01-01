За кресло мэра Чайковского поборются действующий мэр и врио главы округа Кто из них возглавит объединённый муниципалитет станет известно уже в этот четверг

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г. Чайковский

Конкурсная комиссия по отбору главы Чайковского городского округа определилась с кандидатами, которые будут представлены на голосование Чайковский гордуме. По итогам второго этапа отбора свои эссе о развитии округа парламентариям представят врио главы Чайковского городского округа Юрий Востриков и и. о. мэра Чайковского Александр Пойлов.

По сведениям «Нового компаньона», за Вострикова отдали голоса шесть членов конкурсной комиссии из 12, за Александра Пойлова — семь. При этом за Пойлова голосовал председатель комиссии (у председателя конкурсной комиссии, главы администрации губернатора Пермского края Леонида Политова два голоса).

Голосование по кандидатуре главы округа состоится на заседании думы уже в этот четверг, 29 ноября.

Напомним, желание побороться за пост мэра выразило рекордное количество человек — 17. Среди них — прошедшие отбор конкурсной комиссией действующий врио главы округа Юрий Востриков и и. о. мэра Чайковского Александр Пойлов. Впоследствии число претендентов снизилось до 12 человек: из-за проблем с докментами комиссия не допустила к следующему этапу депутата Осинской гордумы Сергей Занина, руководителя чайковского филиала МФЦ Галину Саичкину и директора детского лагеря «Изумруд» Вадима Шерстобитова. Сегодня ещё два претендента сняли свои кандидатуры — начальник материально-технического снабжения филиала ФГУБ «ФКП Росреестра» по Свердловской области Вадим Васильев и заместитель директора Ижвенского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

Отметим, конкурс по отбору главы округа проходит не без проблем. Несколькими днями ранее его проведение было приостановлено из-за судебного иска Владимира Горшкова к Чайковской гордуме. Заявитель счёл, что при проведении конкурса по выбору главы Чайковского городского округа была нарушена процедура — он был объявлен до публикации постановления о его проведении. Суд сначала приостановил конкурс, введя меры предварительной защиты, а затем, признав это решение поспешным, отменил их. В итоге 26 ноября заявителю в удовлетворении исковых требований было отказано.

Это уже не первый раз, когда с проведением конкурса по отбору главы Чайковского возникают сложности. Первый раз его объявили ещё в середине сентября. Однако впоследствии у прокуратуры возникли вопросы к положению о проведении конкурса, из-за чего его отменили, а затем, 8 октября, объявили заново после внесения необходимых изменений в документ.

Напомним, отбор главы городского округа проходит впервые после завершившегося объединительного процесса, когда город Чайковский и Чайковский район были реорганизованы в единый Чайковский городской округ. По итогам первых выборов в представительный орган нового муниципального образования, большинство мест взяла оппозиция в лице ЛДПР и КПРФ. Вместе они получили 13 мандатов из 25, оставшиеся получили представители «Единой России».