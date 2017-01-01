В Прикамье начали тестировать второй мультиплекс

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Пермский КРТПЦ» начал тестовую трансляцию второго мультиплекса в Прикамье — пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов цифрового телевидения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Во второй мультиплекс входят 10 каналов. Среди них СТС, ТНТ, ТВ-3, Муз-ТВ и «Пятница». С переходом на цифровое телевещание возможность смотреть каналы второго мультиплекса в высоком качестве получили почти 110 тыс. жителей Коми-Пермяцкого округа. Таким образом, смотреть 20 каналов в высоком качестве теперь могут порядка 1,8 млн жителей Пермского края. Отметим, раньше в Пермском крае 20 цифровых каналов могли смотреть только жители шести городов — Кунгура, Соликамска, Чайковского, Чусового, Березников и Перми.

Игорь Терещенко, директор Пермского филиала РТРС:

— Буквально несколько лет назад жители Кудымкара могли принимать не более пяти аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, преодоление информационного неравенства — одна из ключевых задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы». В настоящий момент в Коми-Пермяцком округе создана вся необходимая техническая инфраструктура для работы второго мультиплекса.

В Пермском крае построены и действуют 54 цифровые станции. На протяжении пяти лет они обеспечивают жителей региона вещанием десяти телевизионных каналов первого мультиплекса. До января 2019 года второй мультиплекс будет включён на всех радиотелевизионных передающих станциях Пермского края. Количество цифровых телеканалов вырастет вдвое.

Кроме того, ожидается подключение третьего мультиплекса, в который войдут четыре региональных канала и один федеральный.