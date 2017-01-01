За 9 месяцев 2018 года в основой капитал Прикамья инвестировали 112 млрд руб.

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В январе — сентябре 2018 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было использовано 141,8 млрд руб., что составило 90,6% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за девять месяцев 2018 года составил 112,5 млрд руб., или 90,3% к уровню предыдущего года.