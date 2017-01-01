«Промобот» привлёк кредит в сумме 50 млн руб. на расширение производства

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Фото: Константин Долгановский

Пермская компания «Промобот», выпускающая автономных сервисных роботов, открыла кредитную линию на 50 млн руб. в МСП Банке. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.

Финансовая поддержка предприятия обеспечила модернизацию нового корпуса компании в технопарке «Морион» и расширение промышленных площадей до 2 тыс. кв. м, увеличение производственных мощностей выпуска продукции с 20 до 100 роботов в месяц. Компания уже запустила процесс переезда и планирует его завершить к декабрю 2018 года.

Как отметили в компании «Промобот», показатели сбыта ежегодно растут более чем на 100%, а география распространения увеличивается более чем на 120%. На сегодняшний день ООО «Промобот» произвело свыше четырёхсот единиц техники. География поставок роботов насчитывает 26 стран мира. В 2018 году были заключены контракты на единовременную поставку 18 роботов в Казахстан, а также на поставку роботов в Бразилию, Германию, Кувейт, Гану и Швейцарию. В ближайших планах компании — заключение новых контрактов.