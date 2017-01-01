В Перми пройдёт «прямая линия» по правам инвалидов

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В пятницу, 30 ноября, в приёмной Президента России (Пермь, Советская 64) пройдёт «прямая телефонная линия» по вопросам защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями, а также по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам в Прикамье.

Звонки принимаются по номеру 8 (342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00.

Как сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю, все поступившие обращения будут незамедлительно приняты в работу специалистами. Помощь в решении вопросов окажут представители министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края, Пермского регионального отделения Фонда социального страхования России, а также Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю.

Отметим, в Пермском крае проживают порядка 218 тыс. людей с ограниченными физическими возможностями. «Прямая линия» проводится в рамках окружной декады мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов. Он ежегодно отмечается 3 декабря.