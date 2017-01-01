В центре Перми пройдут лыжные забеги для всех желающих

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На пермской эспланаде 18 декабря состоится городской лыжный спринт «Ёлки. Пермский период», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

Суть соревнований та же, что и традиционный сентябрьский марафон — забеги (только на лыжах) в самом центре города. Отличие в том, что это первый подобный опыт, поэтому, чтобы попасть на эспланаду желающим придётся пройти отборочный тур. Тем не менее, по словам министра физической культуры и спорта Пермского края Владимира Епанова, от желающих не должно быть отбоя, ведь Прикамье традиционно лыжный регион.

«Наш край славен лыжниками. Олимпийское золото в разные годы выигрывали Алевтина Колчина, Михаил Девятьяров, в биатлоне побеждал Владимир Аликин. В нынешних юниорских и юношеских сборных России также есть наши спортсмены», — отметил Владимир Епанов.

По словам организаторов — регионального минспорта и мэрии Перми, это будут первые подобные соревнования в России. Как отметил пермский лыжник, победитель Универсиады Рауль Шакирзянов, подобное он встречал только в Европе.

На эспланаде будет специально сделан лыжный круг длиной 800 м., шириной 6 м. Забеги пройдут в пяти возрастных группах (от 14 лет и старше) и разделены на мужские и женские. Женщины побегут дистанцию 1,6 км, мужчины — 1,8 км.

Теоретически принять участие в забегах сможет любой желающий. Но для этого нужно пройти отбор. Алгоритм следующий: желающий должен зарегистрироваться на сайте, заплатить вступительный взнос 800 руб. (для подростков — 300 руб.), получить 14 декабря в ДС «Орлёнок» стартовый пакет (номер, шапочку, браслет), а 15 декабря приехать на лыжную базы «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) для отборочных соревнований.

Всего в заявке будет не более 500 взрослых и 500 детей. В финальные забеги попадут не более сотни участников.

По словам заместителя главы администрации города Перми Людмилы Гаджиевой, в день финала зрителей ждёт сюрприз — забеги профессиональных лыжников, среди которых могут оказаться и призёры олимпиад и чемпионатов мира. Участие в забеге примут 150 профессионалов, их имена пока держатся в секрете.