Призёр Олимпиады из Пермского края Александр Смышляев завершил карьеру По словам тренера, уйти из большого спорта его заставила травма

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Александр Смышляев

«Бронзовый» призёр Олимпийских игр по фристайлу в дисциплине могул 31-летний Александр Смышляев объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил сам спортсмен в своём профиле в Instagram.

«Я завершаю свою спортивную карьеру. Выражаю слова благодарности всем, кто помогал мне добиваться высоких результатов, личному тренеру, тренерам сборной России, сотрудникам ФФР, СДЮСШОР «Огонёк», семье, родным, близким, болельщикам, спасибо вам!» — написал Смышляев.

Кроме того, Александр поделился планами на будущее. По его словам, он ещё не решил, чем будет заниматься. «Пока не могу сказать, чем буду заниматься, над этим я ещё думаю. Хотелось бы работать во фристайле, мне ближе могул. Но будет ли это работа тренера или какая-то административная работа, я пока решить не могу, определённости нет. Но ещё раз скажу, что мне ближе всего мой вид спорта. Фристайл оставлять не планирую», — подчеркнул спортсмен.

Наивысшими достижениями уроженца Лысьвы, помимо бронзовой медали на Олимпийских играх в Сочи-2014, стала «бронза» на чемпионате мира — 2015 в Крайшберге и выигрыш одного из этапов Кубка мира.

По словам тренера и президента федерации фристайла Пермского края Сергея Лазаренко, основная причина того, что Александру пришлось завершить карьеру, — последствия полученной им травмы. Из-за операции на крестообразной связке он был вынужден полностью пропустить сезон 2016/17.



