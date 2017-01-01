Инспекция госстройнадзора Пермского края разрешила ввод в эксплуатацию долгостроя на Углеуральской, 27

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Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела итоговую проверку долгостроя на Углеуральской, 27 жилого комплекса «Весна» и выдала заключение о соответствии дома проектам, прошедшим экспертизу (ЗОС). Этот документ является основанием для вода объекта в эксплуатацию. Теперь, спустя четыре года, дольщики наконец смогут заехать в свои долгожданные квартиры. В ближайшее время состоится процедура выдачи ключей.

Строительство объекта началось в 2014 году. Всего в доме на Углеуральский, 27 квартиры купили 162 семьи.

Напомним, в прошлом году Правительство Пермского края утвердило механизм достройки проблемных домов, а с 1 января заработал закон о господдержке обманутых дольщиков, который предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам.