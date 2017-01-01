Технологии помогли предотвратить 70 лесных пожаров в Прикамье

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Система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» помогла предотвратить около 70 лесных пожаров в 2018 году, сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Благодаря цифровым технологиям удалось своевременно обнаружить задымления вблизи леса и не допустить перехода огня на него. Таким образом, количество своевременно обнаруженных лесных пожаров в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло почти на 57%: 40 — в 2017 году, и 70 — в 2018 году.

Система, созданная по заказу регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в 2016 году, является одним из сегментов «Умного региона».

По словам заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марины Труниной, регион «идёт в ногу со временем» и применяет современные технологии при наблюдении за лесными ресурсами. «Благодаря развитию «умных» технологий в Пермском крае существенно сократились сроки выявления пожаров. Система видеонаблюдения зарекомендовала себя как эффективный инструмент оперативного выявления очагов лесных пожаров. Чтобы продолжить позитивную тенденцию, в 2019 году мы планируем установить ещё 15 камер видеонаблюдения на территории региона», — сказала она.

Сейчас в Прикамье действуют десять точек видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой. Они в автоматическом режиме ведут мониторинг территории Лесного фонда площадью 770 тыс. га в Кизеловском, Чердынском, Краснокамском, Косинском, Юрлинском, Осинском, Сивинском, Суксунском, Чайковском и Чусовском районах. Все точки оснащены современными IP-видеокамерами, которые обеспечивают полный обзор опасных участков в режиме реального времени и стопроцентную информативность.

Система мониторинга способна автоматически обнаруживать белое облако дыма на зелёном фоне леса в ранней стадии, определять его предполагаемые координаты и ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения. Кроме того, доступ к системе возможен с любого устройства, имеющего выход в интернет, без установки специального программного обеспечения.

Отметим, всего за пожароопасный период 2018 года зафиксировано 82 лесных пожара на площади 174 га. Это на 36% ниже уровня среднего пятилетнего значения (средний показатель за пять лет — 129 пожаров). В большинстве случаев причиной пожаров стала деятельность человека.