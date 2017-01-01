В рамках «недели приёмов» в крае открылись более тысячи дополнительных приёмных «Единой России»

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В рамках ежегодной всероссийской недели приёма «Единой России» в Пермском крае открылись свыше тысячи дополнительных площадок для приёма граждан. Кроме того, также продолжают работу 54 местных общественных приёмных во всех муниципальных образованиях края.

Неделя приёма граждан по личным вопросам проходит с 26 ноября по 3 декабря 2018 года. Граждане могут обращаться в приёмную председателя «Единой России» в Пермском крае или любую другую общественную приёмную партии.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Во время проведения недели приёма граждан будем использовать новые формы работы, которые стали популярны в 2018 году, — это skype-приёмы в расширенном формате, выездные приёмы с проведение круглых столов по партийным проектам, а также вебинары. Как показала практика, вебинар — это мощный инструмент доведения информации до жителей края, люди моментально получают ответы на свои вопросы. На этой неделе пройдёт вебинар по реализации партпроекта «Городская среда».

В рамках недели приёмы ведут члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, высшие должностные лица регионов, муниципалитетов, депутаты регионального и муниципального уровня, представители министерств и ведомств, органов социальной защиты, юристы, эксперты.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»