Теодор Курентзис пока не станет почётным гражданином Пермского края

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Фото: Никита Чунтомов

Краевая комиссия по наградам при губернаторе Пермского края определилась с кандидатурами на звание «Почётный гражданин Пермского края». На рассмотрение краевого парламента внесены проекты постановлений о награждении этим званием ректора ПГМУ им. Вагнера Ирины Корюкиной и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова.

Ранее обе кандидатуры были предложены комиссии к рассмотрению депутатами Пермской гордумы. Таким образом, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, кандидатура которого также была предложены гордумой, в список не попал.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране здоровья, правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем и государством. Звание присваивается раз в год не более чем двум гражданам: они получают нагрудный знак, удостоверение, грамоту и ежегодную денежную выплату в 450 тыс. руб.