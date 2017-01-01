На стадионе «Звезда» уложат новое поле

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В рамках соглашения с Российским футбольным союзом Пермь получила новое поле для стадиона «Звезда», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края. Поле предоставлено бесплатно, средства были затрачены только на транспортировку. Оно уже доставлено, однако к его укладке можно будет приступить только в тёплое время года. Согласно технологии, склейка газона возможна только при плюсовых температурах.

Искусственное покрытие Stadio grass field m60 уложат на запасном поле стадиона «Звезда».

«Новый газон значительно улучшит качество тренировок воспитанников отделения футбола краевой Академии игровых видов спорта. Старый газон уже давно изношен. Так что это долгожданное событие, ждём с нетерпением, когда сможем опробовать новое покрытие в деле», — рассказал главный тренер отделения футбола ГКАУ «Академия игровых видов спорта Пермского края» Вячеслав Доний.

В минспорта отметили, что новое поле соответствует всем требованиям и позволяет проводить соревнования уровня первенства России.